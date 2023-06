Reprodução/Instagram Cairúcha e Jojo Todynho

Cariúcha usou as redes sociais para provocar, mais uma vez, Jojo Todynho. A cantora mandou uma indireta ao citar o nome que ex-A Fazenda 12 tinha escolhidos para o escritório de advocacia para ela.

O desafeto de Jojo Todynho brincou com o fato de estar em uma reunião com advogados homossexuais e afirmou que faria um escritório com o nome “um tiro nos viados”. Jojo queria dar o nome do escritório dela de "Um Tiro de Justiça", mas foi barrada pela palavra "tiro".

Cariúcha ainda brincou: "O juiz é valadão". Ela citou Alexandre Valadão, pastor que foi criticado pela comunidade LGBTQ+ por falar que Deus teria vergonha do orgulho gay.