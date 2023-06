Reprodução/Instagram Mileide Mihaile e Erika Schneider trocam farpas nas redes sociais

O clima está tenso entre Mileide Mihaile e Erika Schneider. Tudo começou quando a ex de Wesley Safadão opinou sobre a influenciadora no podcast de Gabi Prado.

No programa, Mileide declarou que mesmo após o fim de 'A Fazenda 13', que elas participaram juntas, a colega segue querendo chamar a atenção.





"A Erika é bem vtzeira", disse ela.





O comentário não agradou Erika, que fez questão de usar as redes sociais para responder.

"Não entendo sinceramente uma pessoa que sempre tratei bem, falo com carinho para outras pessoas falar mal de mim em um podcast. Ela até no meu aniversário foi. Para que isso? Por que não falou comigo se achava isso de mim?", desabafou ela.

Vtzeira? Ser espontânea, alto astral, e levar as coisas com leveza é ser VTzeira? Ouvir isso de quem a gente não espera que decepção! Isso diz mais sobre quem fala do que sobre mim! — Erika Schneider 🩰 (@erikaschneider) June 7, 2023









