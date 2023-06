Marcos Paulo

Ao longo de quase sete anos, Antonia Fontenelle, viúva de Marcos Paulo, enfrentou uma intensa batalha judicial com as filhas do falecido ator e diretor, que morreu em 2012 devido a complicações de um câncer no esôfago. O cerne da disputa girou em torno da existência de dois "testamentos" deixados por Marcos Paulo: um registrado sob a tutela do advogado encarregado da administração do espólio, avaliado em R$ 30 milhões, e outro que garantiria "direitos" a Antonia.