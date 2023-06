Reprodução - 05.06.2023 Após quase dois anos juntos, Izabela Cunha e Luan Santana terminam noivado

No último final de semana, o cantor e compositor Luan Santana fez a primeira apresentação depois do término do noivado com a influenciadora e estudante de moda Izabela Cunha.

Aos fãs que acompanhavam a apresentação, o artista ironizou. “Estão sabendo da novidade?”. Após o comentário, Luan iniciou a interpretação da canção “Solteirou”. A música, cantada logo depois da declaração do cantor, confirmou - aos espectadores e internautas, que viram os vídeos publicados nas redes sociais posteriormente - que ele está solteiro.













Luan e Izabela assumiram o relacionamento em novembro de 2021. Já o noivado aconteceu em junho de 2022. Os planejamentos do casório estavam em andamento, mas foram interrompidos pelo término da relação, confirmado pela assessoria de imprensa do cantor no dia 29 de maio.

Antes de embarcar no relacionamento com a estudante de moda Izabela, Luan Santana viveu uma longa relação com Jade Magalhães. O relacionamento durou doze anos, sendo os últimos dois anos com o ex-casal em noivado. Em outubro de 2020, ambos confirmaram o fim da relação.

