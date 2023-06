Reprodução/ Instagram Bruna Biancardi mostra barriga de grávida

Nesta segunda (5), Bruna Biancardi publicou fotos de biquíni na Grécia. A influenciadora, que está grávida do primeiro filho com Neymar, recebeu palpite sobre o sexo do bebê.

"Aproveitando esses dias em um destino que sempre quis conhece", escreveu ela no post, que recebeu comentários.

Bárbara Evans de um palpite sobre o sexo do filho de Bruna e Neymar. "Barriguinha de menino'", comentou ela.

Outros seguidores também comentaram sobre a barriga da influenciadora e o sexo do bebê "A barriguinha da grávida, que lindinha. Eu vou de menina", falou uma. "Achava que era menina, mas depois dessas fotos lindas por sinal, gente essa barriga é de menino", escreveu outra.

