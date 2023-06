Reprodução/Youtube Regis Tadeu causou várias polêmicas ao detonar Ana Castela





Regis Tadeu, crítico musical, fez diversas críticas pesadas para a cantora sertaneja Ana Castela em um vídeo no canal do YouTube sobre a carreira e a maneira que se apresenta no mundo da música.

Conhecida como "Boiadeira", Tadeu atacou o trabalho musical de Ana e cogitou que ela estaria tentando imitar uma performance de uma famosa. "Nada que vem dessa moça consegue despertar em mim algo além do desprezo. As músicas são pavorosas. Até a Beyoncé ela tentou imitar quando apareceu em um cavalo prateado durante um show".

O crítico ainda disse que a cantora tenta mesclar diferentes gêneros musicais e debocha do resultado das produções. "A tentativa de emplacar o tal do 'agronejo', foi um tiro no pé, tentando mostrar uma ostentação dentro do nicho sertanejo, fazendo participações musicais com outros pseudoartistas. Ela tenta misturar piseiro, pagode, axé, funk e todos os outros ritmos nas músicas dela e torna seu trabalho uma completa aberração", critica Regis.

Alguns internautas comentaram as críticas defendendo Ana Castela: "Esse cara é muito chato, acho que nem ele se atura". "Pois eu AMO o que ela tá fazendo, está inovando nos ritmos, amo as misturas que ela faz, sem dúvidas ela é o momento", "Esse aí só sabe falar mal.. Ana Castela maravilhosa".

Veja o vídeo que Regis detona a "Boiadeira":

Ana Castela é um sucesso nos hits virais do Brasil. Com apenas 19 anos, ela já alcançou 7 músicas no Top 50 do Spotify Brasil: "Nosso Quadro", "Bombonzinho", "Duas Três", "Dona de Mim", "Palhaça", "Covardia", "Roça em Mim" e "Não Para".