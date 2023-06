Reprodução/TVGlobo Ana Maria emocionada com o encontro do amigo





Ana Maria Braga, apresentadora do programa "Mais Você" da Globo, reencontrou antigo amigo e ex-repórter Felipe Suhre e ganhou selinho ao vivo, na manhã desta sexta-feira, (02).

Felipe trabalhou durante 9 anos na TV e era ex-funcionário da atração da manhã na Globo. Atualmente, trabalha com projetos pessoais e desenvolvimento próprio. Com a chegada do jornalista, a apresentadora ficou emocionada e disse que sentiu saudades do ex-repórter e logo em seguida, ganhou um beijo de Felipe.

"É alguém muito especial. Ele já fez parte da minha equipe, mas abriu as asas e se lançou em uma nova carreira, e eu tenho o maior orgulho e alegria em recebê-lo aqui hoje. Eu não o vejo há muito tempo. Ixi, maria...", disse ela.