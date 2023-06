Reprodução/Instagram Filha de Karoline reagindo ao rap de Zé Felipe





A influenciadora Karoline Lima mostrou a reação da filha Cecília, de dez meses, ao ouvir a música que o cantor Zé Felipe fez para Virginia e as filhas Maria Alice e Maria Flor. O vídeo viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas.

Enquanto Karoline estava com a bebê, resolveu colocar uma música para filha, que, segundo ela, era de "qualidade". Após escutar, Cecília pareceu não gostar muito do rap e até tapou os ouvidos. Enquanto isso, a mãe dava risada das expressões da filha, que depois apareceu chorando nos stories.

A póbi da Cecília pic.twitter.com/dVL3QO2crj — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 1, 2023





Os seguidores se dividiram com o poder viral do vídeo. "Eu li 'alerta tortura'", disse um. "Ceci representou o Brasil", comentou outro., "Eu peço respeito com meus ouvidos", ironizou um internauta em referência à letra da música.

Leia também Karoline Lima analisa relacionamento conturbado com Éder Militão

Porém, alguns internautas apontaram uma atitude desnecessária em Karoline Lima, enxergando um possível ataque a Zé Felipe. Depois de um tempo, Karol falou que não foi sua intenção e queria apenas compartilhar algo da rotina da filha.