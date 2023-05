Reprodução/Instagram Karoline Lima reflete relacionamento com Éder Militão

Karoline Lima abriu o coração ao refletir sobre o relacionamento conturbado que teve com Éder Militão.

A influenciadora contou que se sente mais madura após os aprendizados do romance, que teve como fruto Cecília, de nove meses.





"Todo mundo já passou por alguma coisa na vida, ou pelo menos deveria, porque acho que ninguém consegue construir maturidade vivendo só num mar de rosas. Ninguém consegue construir vivências sem ter passado por nenhum tipo de tribulação", disse ela.

"Isso me tornou muito mais forte e madura. Hoje tenho outras prioridades, e claro que alguns assuntos ainda me magoam, mas vida que segue! Estou construindo novas memórias, felizes", completou.

Atualmente, Karoline namora o influenciador Gui Araújo. Durante a gravidez, a modelo expôs a vida badalada do jogador enquanto ela sofria com as dores. Já no fim, ela revelou as traições que sofreu.

