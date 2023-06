Corte, beijo e revelações no 'Encontro'

Nesta segunda-feira (29), Susana Vieira deu o que falar no "Encontro com Patrícia Poeta". Além da 'patada' que deu na apresentadora, que interrompia a fala da atriz, ela deu selinho em Manoel Soares e fez revelações. Susana contou da época que tinha tesão no ex-marido, Rubens Falco, na novela "A Sucessora" e fez críticas para a Globo por ter a colocado para fazer uma personagem velha. A atriz ainda disse que processará quem a chamar de velha.