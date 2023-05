Reprodução/Instagram Maíra Cardi entrega planejamento e datas do casamento com Thiago Nigro

Maíra Cardi e Thiago Nigro já estão a todo vapor com a preparação para o casamento. Nesta quarta-feira (31), a influenciadora contou para os seguidores como está o planejamento para a cerimônia.

O evento está previsto para acontecer em agosto deste ano e que vai contar com mais de um dia.





"A gente resolveu fazer uma reunião para o casamento. Imagina, dois workaholics juntos, dá nisso, né?", brincou ela nos Stories do Instagram.

A coach de emagrecimento reuniu parceiros dos noivos para ajudar na organização. "Juntei o pessoal do escritório dele, alguns cabeças dos meus e a Fátima, que é minha amiga, para a gente ter ideias mirabolantes", garantiu.

Por fim, Maíra revelou que o casamento vai durar três dias, de 24 a 26 de agosto. "Imagina o que vai sair dessas ideias, dessas cabeças. Vocês vão pirar nas ideias que tivemos", disse ela.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente