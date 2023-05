Reprodução 'AUÊ' recebe Vanessa Carvalho para comentar os bastidores de Casamento Às Cegas

Nesta quarta-feira (31), o 'AUÊ' recebe Vanessa Carvalho, ex-participante de Casamento Às Cegas 2, da Netflix.

A atriz vai relembrar a participação no reality, além de revelar os bastidores e kikikis da atração.





O programa também repercute os últimos acontecimentos de A Grande Conquista, reality da Record TV, e os luxos de Mirella e Mariely Santos.

O AUÊ tem transmissão ao vivo, às 12h, no YouTube do Portal iG, com retransmissão nas redes sociais, e é apresentado pelo editor Kadu Brandão, e comentado por Isabella Fransinelli e Luanda Moraes e Natalia Queiroz.

Acompanhe ao programa "AUÊ" ao vivo: