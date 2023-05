Reprodução/Instagram Viih Tube inova e faz pingente de colar com leite materno

Viih Tube escolheu uma forma diferente de eternizar a época da amamentação da filha, Lua. Ela resolveu fazer um pingente de colar com o próprio leite materno.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou o processo para criar a arte.





"Eu estou com um restinho de leite aqui para fazer o colar. Eu tirei na bomba um pouquinho só para eu fazer, enquanto a Lua está descansando", disse ela.

O resultado fica pronto cerca de 48 horas, para a secagem completa e pronta para uso.

Além de pingentes, é possível fazer brincos em diferentes moldes. A marca escolhida pela mamãe de primeira viagem tem produtos a partir de R$ 124,50.

