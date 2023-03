24/03/2023 Kevi Jonny e Sthe Mattos





O namoro de Sthe Mattos e Kevi Jonny voltou aos holofotes nos últimos dias após a ex-namorada do cantor, Letícia Costa, publicar prints de conversas com Kevi sobre um possível relacionamento de fachada com Sthe. Agora, Kevi lança mais um clipe com a participação da ex-participante de "A Fazenda 13" e mantém o namoro em meio às polêmicas.

Nesta sexta-feira (24), Kevi ignorou os pedidos de pronunciamento feitos por parte dos fãs do casal e disponibilizou o clipe de "Lovezinho do Pai", feat com MC Pedrinho e Rafinha RSQ, e participação especial de Sthe Mattos. A ex-participante de "A Fazenda 13" já esteve em outros dos clipes do baiano: "Quando seu namorado for eu" e "Fica Aqui".

Em contato com a coluna, a assessoria do cantor garantiu que o namoro de Kevi Jonny e Sthe Matos segue firme. Mas o burburinho nas redes sociais continua. Sthe limitou os comentários nas fotos mais recentes, porém os fãs pedem respostas do casal em publicações mais antigas. "Kevi conseguiu mesmo ser o pior que os outros", disse uma fã. "Afinal a música 'te love' é para a ex, usou Sthe para estourar, me perdoa Sthe, mas corre daí já apanha o voo de volta antes que ele te manipule", lamentou outro.





Kevi e Sthe estavam de férias na Jamaica quando Letícia Costa, ex de Kevi, se defendeu de ataques nas redes sociais e mostrou algumas conversas com o cantor baiano.





Letícia se pronunciou após participar de uma brincadeira chamada "Eu Nunca", onde foi "punida" por "ter respondido mensagem de um ex recentemente". Fãs de Sthe e Kevi cobraram uma resposta da influenciadora, que resolveu postar uma série de prints. Letícia mostrou conversas do final de 2022, quando Kevi buscava alavancar a música "Te Love", e tinha acabado de assumir o namoro com Sthe. Além disso, ela garantiu que o artista buscou contato até fevereiro deste ano e que começou o namoro "pensando em acabar".

"Você estava comigo ao mesmo tempo que estava com a Sthe. Pediu ela em namoro, falou para mim que iria ficar só com ela até o final do ano e estamos em março", diz Letícia.

A influenciadora aponta que Kevi não a assumiu durante o namoro para que o relacionamento não atrapalhasse a expansão da carreira do cantor. "Vivi um relacionamento por anos, um relacionamento que todos a nossa volta e da nossa cidade (Senhor do Bonfim/BA), sabiam. Nosso namoro nunca se tornou público em rede social por um pedido dos empresários que juravam que assumir um namoro nesta fase atrapalharia o crescimento dele", completa Letícia.

Kevi e Sthe, no entanto, voltaram juntos para Salvador e desconversaram sobre a exposição dos prints. "Venho aqui mostrar para vocês os meus projetos, os meus sonhos, meu trabalho, minha música, o que Deus me destinou a fazer aqui na Terra. Só Ele sabe do nosso coração e do nosso íntimo. Entrego tudo nas mãos Dele”, despistou.

Já Sthe afirmou que quer paz após sequência de polêmicas. "Esses dias foram muitos difíceis da minha vida e, pelo meu bem-estar, pelo bem-estar do meu filho que tem apenas 4 anos, eu preciso estar bem para que ele esteja também, eu preciso desse momento (...) E quero dizer para vocês que querem que eu venha me pronunciar, falar, vocês não vão ter isso de mim, porque tudo o que eu busco hoje é ter paz. Eu já senti o gosto, o sabor de estar no fundo do poço e hoje eu não me permito voltar para lá", disse Sthe.