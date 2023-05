Reprodução/ Multishow Fã reclama de repórter atrapalhar ambulante para fazer entrevista

Uma cena da cobertura do Multishow do Festival MITA 2023, que aconteceu nos dias 27 e 28 de maio, viralizou na web. Na ocasião, um repórter fazia uma entrevista com um fã, quando um mulher invadiu a matéria para fazer acusações ao jornalista.

"Esse homem tirou o trabalhador daqui para poder gravar esse corte. Ele tirou o cara estava vendendo cerveja. O cara estava fazendo o dinheiro ele, vocês estão com os seus garantidos", disse a jovem.

O repórter ficou sem graça com a situação e o entrevistado tentou contornar. "Eita... Sinto muito por isso. Multishow vai reparar o erro, tenho certeza, que são firmeza".









