O ator Dado Dolabella, namorado da cantora Wanessa Camargo, viralizou na web, na manhã desta segunda-feira (29), com um vídeo em que ele aparece fazendo propaganda de um salão de beleza.

Dado explica que está sem o sol de Ipanema, já que não mora mais no Rio de Janeiro, e decidiu dar uma leveza para o cabelo. No entanto, os internautas fizeram piada do discurso do ator, que termina o vídeo falando que o cabelo ajuda a sintonizar frequências do mundo, como uma espécie de antena.

"Eu acredito que o cabelo não funciona só como estética. Como o nosso corpo, no plano que a gente está, é uma antena, acredito que o cabelo ajuda a gente a sintonizar as frequências, e ajuda a gente na escolha do melhor caminho", filosofou Dado, no vídeo postado pela página "Força Guerreiro" no Instagram.

"A antena dele toda ressecada, cheia de ponta dupla, está explicado captar essa frequência caótica", comentou uma mulher. "Eu sou careca. Estou sem antena?", perguntou um internauta. "Cadê o depois? Preciso ver como a antena ficou", perguntou uma internauta, ironizando o resultado final.