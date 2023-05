Reprodução/ Twitter Anitta aparece vestida de noiva em igreja no RJ: 'Vai casar'

Anitta gravou cenas do novo clipe no Rio de Janeiro e chamou a atenção. A cantora apareceu vestida de noiva em uma igreja na cidade.

A cantora estava na Igreja com um padre e com pessoas com trajes formais.

Em seguida, a cantora apareceu sendo sequestrada e não conseguiu fugir dos fãs, que percebeu o enredo do clipe.

