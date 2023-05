Reprodução/Instagram Manoel Soares vai de gari para Virada Cultural

Manoel Soares escolheu se vestir de gari para marcar presença no palco do Vale do Anhangabaú da Virada Cultural 2023, em São Paulo.

O jornalista foi responsável por apresentar o discurso de abertura ao lado de Pepita. No palco, os dois falaram sobre pertencimento, o tema do evento deste ano.





"Eu vim vestido de gala. Por favor, digam parabéns ao virem uma pessoa vestida assim. Eles merecem", disse ele.

No perfil do Instagram, o apresentador do Encontro celebrou a oportunidade de subir ao palco.

"A cultura tem o poder de transformar e é impossível falar dela sem falar de pertencimento. Foi lindo demais ver a Virada Cultural 2023 de cima do palco, ao lado da querida Pepita, apresentado um evento dessa magnitude. A maravilhosa Gloria Groove foi responsável pelo show de abertura, mas tá só começando, viu?! Obrigado a todo mundo que esteve no Vale do Anhangabaú e participou desse momento com a gente!", escreveu ele.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente