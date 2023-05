Divulgação/Lucas Silveira - 26/1/2023 Dan Miranda, do Ara Ketu





A banda Ara Ketu, que completou 43 anos de história em 2023, vai levar o clima de Carnaval de Salvador para a Virada Cultural de São Paulo, neste sábado (27).

O Ara vai se apresentar no palco Arena Capela do Socorro, na Zona Sul, às 20h. Além do Ara Ketu, nomes como Karol Conká, Xanddy, Sandra de Sá e Serjão Loroza estarão no mesmo palco.





"É uma honra participar de um evento que fomenta a cultura da cidade, que investe no lazer da população. Estou muito feliz em poder levar um pedaço do Carnaval de Salvador para todos, inclusive aos baianos que moram em São Paulo", comemora o cantor Dan Miranda.





O show vai contar com os hits da história do Ara Ketu, como "Mal Acostumado", "Pipoca", "Ara Ketu Bom Demais" e "Carta Branca", além das novas faixas "Faz Um Brinde Pra Mim" e "Onda do Amor".