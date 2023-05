Reprodução/Instagram MC Loma rebate crítica após vídeo da filha com cobra

MC Loma deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar um vídeo da filha Melanie, de quase um ano, interagindo com uma cobra.

Em uma pousada em Alagoas, a cantora registrou o momento e resolveu dividir com os seguidores, porém, a atitude da mãe não foi bem recebida. Muitos apontaram a irresponsabilidade da mais velha por deixar a herdeira se aproximar do animal.





Nas imagens, Loma aparece com a bebê no colo quando um monitor coloca a cobra entre elas.

Após viralizar com as críticas, a influenciadora se pronunciar. "Eu venho para a Pousada Sol e Mar há anos e sei o quanto as cobras e todos os outros animais são dóceis", disse.

"Eu nunca colocaria a vida da minha filha em risco por conta de likes! E eu inda estava segurando a mãozinha dela para não beliscar a cobra, porque é mais fácil a Melanie beliscar a cobra do que ela fazer alguma coisa. Descansem", concluiu ela.





