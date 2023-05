Reprodução/Globoplay- 23/5/2023 Larissa e Fred no BBB 23

O relacionamento de Fred Bruno e Larissa Santos, que se conheceram e se envolveram no "BBB 23", teria terminado segundo o Jornal Extra. O veículo afirma que a relação esfriou após queixas da ex-sister, que estava se sentindo sozinha em São Paulo, para onde se mudou e o youtuber mora.

Larissa não estaria satisfeita com o relacionamento e reclamando do afastamento de Fred. Fontes informaram ao veículo que o youtuber estaria focado em trabalhos e no filho Cris, que teve com Bianca Andrade. Fred ainda não queria promover a aproximação da influencer com a criança.

Internautas comentaram o suposto fim do relacionamento e alguns debocharam da relação. "Dá chance para feio e ele começa a te tratar como se a feia fosse você", disse uma usuária do Instagram no perfil segue a cami. "Um home feio desse, dando toco nessa deusa. Poderia não ter passado por isso né Larissa", comentrou outra.

A influencer Juju Ferrari também comentou a notícia. "O maior erro da Larissa foi dar uma chance pra um feio...", escreveu ela.

