Divulgação Trilha sonora do live action “Barbie” é divulgada e web pede Kelly Key

Nesta quinta-feira (25), foi divulgada a lista de artistas que vão compor a trilha sonora do live action “Barbie”, que estreia em julho deste ano. A web repercutiu os nomes e pediu um especial na versão dublada: Kelly Key.

Leia também Laura Castro entrega ação da Disney para escolha da dubladora de Ariel

A cantora tem uma versão brasileira da música “Barbie Girl” da banda Aqua. Deste modo, internautas pediram que a canção seja incluída no filme. "Filme da Barbie sem Kelly Key na trilha sonora é golpe",disse uma usuária do Twitter. "Ué, cadê a Kelly Key", questionou outra.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A trilha sonora oficial do filme contém com artistas como Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Dua Lipa, FIFTY FIFTY, Gayle, HAIM, Ice Spice, Kali, KAROL G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, PinkPantheress, Ryan Gosling (que interpreta Ken), Tame Impala e The Kid LAROI.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente