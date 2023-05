Foto: Warner Music Tina Turner morreu de causas naturais em casa

Representantes de Tina Turner confirmaram que a cantora morreu, na quarta-feira (24), de causas naturais na casa onde morava, em Küsnach, na Suíça.





"Tina Turner, a 'Rainha do Rock'n Roll', morreu pacificamente hoje, aos 83 anos, após uma longa doença em sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo", diz o comunicado entregue ao jornal britânico The Daily Mail.

No perfil oficial da cantora no Instagram, a equipe se despediu da rainha do rock 'n' roll. "É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta", escreveram.

A cantora morava na Suíça desde 1995 na companhia do marido, Erwin Bach. Turner deia uma fortuna avaliada em US$ 250 milhões.





