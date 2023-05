Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa homenageia o ex-sogro

Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para homenagear o ex-sogro, Alexandre Negrão, que morreu em casa na quarta-feira (24), aos 70 anos.

O pai do ex-marido da atriz lutava contra um câncer. Seu corpo será cremado nesta quinta-feira (25), em uma cerimônia reservada para a família.





No perfil do Instagram, a ruiva se despediu do veterano. "Te amo pra sempre. Obrigada por cada momento, cada abraço, ligação. Você viveu intensamente e marcou esse mundo. E eu te admiro e te respeito", escreveu ela.

Marina foi casada com Xandinho Negrão, filho do empresário e ex-piloto. Os dois trocaram alianças em 2017 e se separaram em 2021.

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa se despede do ex-sogro





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente