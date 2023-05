Reprodução/Instagram Maira Cardi surge de cadeira de rodas em aeroporto e preocupa fãs

Maíra Cardi surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (25) ao revelar que está usando cadeira de rodas. Além disso, a influenciadora contou que está em uma fase de descobertas e, por isso, ficou longe do perfil.

Nas imagens, a coach aparece na companhia do noivo, Thiago Nigro, após uma viagem romântica.





"Cadeira de rodas para boas-vindas! Para quem me acompanha continuamente, notou minha falta esses dias por aqui! Me afastei dos celulares (são 3 números), milhões de perguntas, contatos, responsabilidades e a fazeres. Me afastei das redes… me afastei de mim, ou da parte que criei sobre mim, para que eu pudesse descobrir outras camadas", disse ela.

Na sequência do texto, Maira dá a entender que o uso da cadeira é por conta de um problema na coluna. "Estou em um momento onde procuro encontrar o que nunca vi em mim mesma. Para quem estuda as profundidades psíquicas emocionais e espirituais, sabe o quão profundo é o significado da coluna, o sustento de tudo, o que te mantém em pé e seguindo em frente".

Foi apenas nos comentários, que ela deu mais detalhes de qual problema está enfrentando, que realmente está ligado a coluna. "8 anos atrás eu já havia feito uma cirurgia e ficado sem andar por 6 meses. Agora eu tive uma recendida da cirurgia e acho que meu psicológico é algo que está influenciando também psicologicamente", comentou.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora contou que vai voltar ao perfil para explicar o seu atual estado de saúde.





