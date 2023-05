Reprodução/ YouTube Dicesar participou do 'AUÊ', programa de entretenimento do iG Gente

Nesta quarta-feira (24), o ex-BBB e ex-participante de "A Grande Conquista" Dicesar esteve no AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente. Na conversa, ele comentou a participação no reality da Record e contou como foi o processo de entrar no programa.

Dicesar tinha dito na atração que se inscreveu como anônimo para "A Grande Conquista", algo que surprendeu o público já que ele é famoso. Na entrevista, ele relata que entrou por causa de um amigo. "Um amigo meu Bruno Ponce, que é bailarino, se inscreveu, veio com o link e disse: 'Di, eu acabei de me inscrever nesse reality. Eu adoro a Mariana, a gente se vê muito em eventos e ela que vai apresentar. Vamos se inscrever?", conta.

O ex-BBB não queria mas o amigo insistiu e fez a inscrição dele. "Ele gravou um vídeo e mandou. Em uns 19 minutos depois, a produção me chamou", relembra Dicesar.

Em seguida, o ex-brother conta que a emissora fez uma pergunta que o deixou intrigado. "Me perguntaram: 'Tem certeza que você quer participar? Eu não tinha entendido e disse: 'Ué sim'", relata.

A emissora, então, o liberou do processo seletivo. "Eles disseram: 'Nem precisa fazer entrevista, todo mundo aqui já conhece você. Vamos te passar a documentação que você tem que arrumar para entrar".

Dicesar assume que, de primeira, não tinha entendido a dificuldade do reality. Ele não foi informado sobre os perrengues que teria que passar e, por isso, se arrepende de ter ido.

"Eu me arrependo porque eu não sabia qual era a proposta do reality. Eu moro há 32 anos em São Paulo e ralo para não passar fome, frio e dormir na rua. No reality, eu passei fome, frio e dormi na rua", pontua ele.

Dicesar ainda conta que não pediu para entrar direto na Mansão porque não sabia como seria a dinâmica do programa: "Eu não sabia que ia ter esse grupo VIP. Ninguém me falou".O ex-BBB, no entanto, agredece a oportunidade que a Record deu e conta que está cheio de trabalhos após a saída.

