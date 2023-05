Reprodução / Instagram Xororó e Noely celebram 42 anos de casamento com declaração de amor

Xororó, aos 65 anos, e Noely, aos 62, escolheram as redes sociais para compartilhar a comemoração dos 42 anos de matrimônio nesta terça-feira (23).

Em uma postagem no Instagram, o casal compartilhou uma emocionante declaração de amor escrita pelo cantor da dupla Chitãozinho. "Hoje celebramos nossos 42 anos de casamento. Somando com os dois anos e meio de namoro, já são quase 45 anos de união, cumplicidade e muito AMOR!", iniciaram na legenda.





"E você continua sendo minha companheira, minha parceira de vida, minha melhor amiga e minha fonte de inspiração eterna. A cada dia, meu amor por você cresce ainda mais", completaram.

Nos comentários, os fãs elogiaram o relacionamento do casal e a juventude que transmitem. "Que tesouro. Que vocês continuem juntos e felizes pela eternidade", escreveu um perfil. "Parabéns por essa bela união baseada em muito respeito, amor, lealdade e harmonia", comentou outra conta. "Casal jovem e bonito", publicou outro seguidor.

Ao longo de mais de quatro décadas de relacionamento, Xororó e Noely se tornaram pais de Sandy, aos 40 anos, que se casou com o músico Lucas Lima, e Júnior Lima, aos 39 anos, que é casado com Monica Benini.





