Reprodução Alisson Hentges é flagrado com desconhecida e acende rumor de traição





A polêmica envolvendo Alisson Hentges e Thamara Terez, do "Casamento às Cegas 2", continua. Alisson foi flagrado bem próximo de uma mulher, em uma barraca de cachorro-quente, e revoltou os fãs do casal, que apontaram a traição do influenciador.

Nas fotos, ele aparece colado na mulher, em um movimento que sugere um beijo entre os dois. Após a circulação das imagens na web, Alisson sumiu das redes sociais e recebeu diversas críticas dos fãs do casal e do reality da Netflix.





"Oi moço, tudo bem? Como você está depois de ter sido abusado pela aquela moça? Ela causou alguma lesão? Vi as fotos. É nítido o quanto você estava sofrendo", ironizou uma seguidora. "Será que realmente ainda estavam juntos, ou era apenas marketing? Hoje em dia não desacredita de nada, para ele beijar outra em público", ponderou outro fã.





"Não tô acreditando que vc enganou a gente e no fim queria só biscoito", reclamou uma internauta. "Decepção, tomara que o pai da Thamara te dê um belo esculacho", disse um seguidor.

Enquanto Alisson segue sumido, Thamara Terez usou o engajamento do caso para fazer publicidade nos stories do Instagram. A influenciadora compartilhou treino, mostrou procedimentos estéticos e pediu um tempo aos fãs. Já o elenco de "Casamento às Cegas" resolveu aproveitar o "hype" para trocar farpas e acusar o reality de armação .

Procurado pelo iG Gente, Alisson não retornou até o momento da publicação.