Reprodução/Instagram Viih Tube desabafa sobre conciliar maternidade e trabalho

Na manhã desta segunda-feira (22) Viih Tube conversou com os seguidores sobre a luta para conciliar a maternidade e o trabalho.

A influenciadora comentou que gostaria de ficar mais tempo se dedicando 100% para a filha, Lua, sem precisar trabalhar, e explicou que queria que todas as mães pudessem aproveitar a licença maternidade.





"Eu queria que todas as mamães pudessem se dedicar só ao seu filho e à sua filha por uns seis meses. Eu sei que tem licença maternidade, mas não é toda mãe que pode ter. Não é tão simples assim. Tem mãe que tem a própria empresa, seu próprio negócio, que precisa voltar a trabalhar para colocar comida em casa, pagar as contas", disse ela.

A ex-BBB também comentou quais eram os seus planos para a chegada da bebê. "Eu queria me dar ao luxo de não trabalhar nesse começo. Até falei: 'Não, não quero trabalhar nos primeiros dois meses'. Mas aí apareceram oportunidades que não quero perder, que são muito boas para mim e para a minha família. É difícil para as mamães lidarem com o trabalho e com o bebê, é muita coisa", declarou.

