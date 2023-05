Reprodução Deborah Secco





Deborah Secco roubou a cena na web, na manhã desta segunda-feira (22), após um fã pedir dinheiro emprestado para a atriz. Secco divertiu os fãs ao recriar uma cena da personagem Karola, da novela "Segundo Sol".





"Me empresta dinheiro, Deborah. A gente quer um pix", pediu o fã. "Eu não tenho dinheiro inferno. A gente é o melhor que a gente consegue ser", brincou Deborah Secco, revivendo Karola e arrancando risos dos fãs. "Não tem dinheiro, mas essa bolsa [de grife] paga todas as minhas dívidas", respondeu o fã. "É falsa", inverteu Secco.





A simpatia de Deborah Secco conquistou a web, que elogiou a atriz. "Diva acessível", comentou uma internauta. "Maravilhosa demais", comentou outro. No entanto, alguns internautas se colocaram no lugar da atriz e imaginaram que ele deve sofrer por recriar a cena que viralizou no país.





"Acho que ela não aguenta mais isso", ponderou um fã. "A galera sempre faz essa piadinha. No lugar dela, eu não aguentaria mais", reclamou outro.