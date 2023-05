Instagram/ @barbaraevans22 Barbara Evans exibe rosto inchado no instagram





Bárbara Evans compartilhou com os seguidores, nesta segunda-feira (22), as mudanças que começaram a aparecer no corpo, durante a segunda gestação.

Enquanto se arrumava para um aniversário de família, a modelo exibiu a barriguinha crescendo. "Nossa, estou começando a ficar com papinha de gestante. Minha barriga começou a crescer. Pouquinho, mas começou. Estou ficando grávida de verdade. E pensar que vai crescer muito mais rápido, porque são dois", relatou Bárbara.





A modelo ainda disse que está ficando com cara de gravidinha e que não irá comer tanto como na gestação da primeira filha, Ayala, e vai buscar manter uma alimentação saudável.

Evans anunciou a gravidez no dia 15 de maio, em um vídeo ao lado do marido, o empresário Gustavo Theodoro, e a filha de um ano, Ayla. "Sim! Nossa família está aumentando! Estamos felizes demais em compartilhar com vocês, que estamos grávidos de novo. Ayla agora se tornou oficialmente a mana mais velha. Estamos grávidos de gêmeos. Estamos sonhando acordados, Deus é maravilhoso o tempo todo", afirmou no Instagram.