Reprodução/Instagram Susana Werner voltou às redes sociais, mas apagou a postagem em seguida

"Pessoal, está tudo bem. A gente se ama! A gente só não fala mais a mesma língua e temos objetivos diferentes. Obrigada por tanto carinho comigo, com ele... Aliás, com toda a nossa família", escreveu Susana Werner em um stories do Instagram, depois de anunciar pelas redes sociais o fim de seu casamento de mais de 21 anos com o ex-goleiro.

Susana Werner anuncia fim de casamento com Julio Cesar após 21 anos

A atriz, no entanto, deletou a publicação pouco tempo depois.

Reprodução/Instagram Susana fez postagem agradecendo apoio, mas apagou em seguida