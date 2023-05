Reprodução/Instagram Lipe Ribeiro Dessa Castorino esperam um filho

Lipe Ribeirou usou o Instagram para fazer um desabafo. O ex-DFCE afirmou que ele e Dessa Castorino, que espera um filho do influencer, está recebendo mensagens de seguidores a "aterrorizando" sobre os processo do pós-parto.

"A gente recebe mensagens dizendo: 'Ela tem que aproveitar mesmo, porque depois não vai conseguiur sair e dormir", disse Lipe revoltado.

Em seguida, ele afirmou que não vê problema em sacrificar momentos da vida pelo bebê, já ser pai é um sonho da vida dele. "É nosso filho, e se a gente tiver que ficar acordado 24 horas está ótimo", pontuou.

O ex-DFCE ainda falou que ele e a namorada vão postar os melhores momentos da maternidade nas redes sociais e contou a reação de Dessa com os comentário. "Isso é chato, a Dessa fica assustada", finalizou.

