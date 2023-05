Reprodução Filha Mick Jagger, Jade Jagger

A designer de joias Jade Jagger, filha do cantor do Rolling Stones Mick Jagger, foi multada em £ 1.250 (mais de R$ 7,7 mil) por resistir à prisão. A mulher de 51 anos foi detida na última quinta-feira (18) por ter supostamente agredido uma policial durante uma briga de restaurante, em Ibiza. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (19) pelo jornal Daily Mail.

A confusão teria iniciado na quarta-feira durante um almoço no centro histórico da cidade, quando Jade e um amigo começaram a ser "agressivos e violentos" com os garçons, segundo o jornal "El Mundo".

O acompanhante da estilista teria começado a gritar, insultar e ameaçar os funcionários dentro do restaurante, chamando a atenção e fazendo com que as autoridades fossem chamadas.

Conforme o "El Mundo", ao chegarem no local, os agentes teria tentado apaziguar a situação pedindo para que a dupla se tranquilizasse. Entretanto, o rapaz teria empurrado um policial e gritado que os oficiais eram racistas. Ele foi detido e levado para uma viatura.

Na intenção de defender o acompanhante, Jade se alterou e partiu para cima de uma policial a agredindo e gritando "polícia estúpida". Segundo o Daily Mail, ambos foram detidos e passaram a noite na delegacia de Ibiza.

O companheiro Anthony Hinkson foi condenado a quatro meses de detenção por agressão. Entretanto, não é esperado que o rapaz cumpra a pena já que sentenças de menos de dois anos para réus primários, geralmente, são suspensas de modo automático na Espanha.

A herdeira de Jagger foi multada pelo crime de resistência grave tendo que pagar mais de R$ 7,7 mil para ser liberada. A mídia espanhola aponta que Jade estava embriagada na ocasião do incidente.

A britânica Jade Jagger, de 51 anos, é fruto da relação do cantor do Rolling Stones com a primeira mulher, Bianca. Há uma semana, ela publicou uma foto curtindo um hotel de luxo na Espanha. "De volta para Ibiza com um pouco de glamour", escreveu.