Foto: Reprodução MC Mirella está grávida de Dynho

Na madrigada desta quinta-feira (18), MC Mirella, que está grávida de Dynho Alves, desabafou nas redes sociais sobre o impacto da primeira gestação na vida dela.



"Alguns meses atrás eu fui muito forte. Aguentei coisas caladinhas, fazia minhas orações quietinha, reclamava e desabafava com quem eu sentia confiança… E olha como as coisas estão agora. Eu achei que eu estava perdida, sem rumo e direção, mas eu encontrei tudo isso desde que soube que você está aqui comigo", iniciou ela, se referindo ao filho que espera.

A funkeira, então, afirmou que se sentiz sozinha: "Tão vazia, um tempo atrás eu senti uma solidão muito forte. E olha só agora... Você veio para me completar e eu digo e repito: nunca mais vou me sentir sozinha! Ansiosa demais pra sua chegada".

"As coisas da vida são loucas… Fiquei pensando hoje o tanto que as coisas podem mudar em questão de meses… Se voltasse lá em janeiro e falasse que era só esperar 3 meses eu não acreditaria! Real!", completou a artista no Twitter.

