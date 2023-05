Reprodução/ Instagram Filha de Léo Santana e Lore participa de show do cantor e web crítica

Na última quarta-feira (17), Lore Improta postou no Instagram o momento em que Liz, filha de 2 anos que tem com Léo Santana, invadiu o palco do cantor. A cena repercutiu na web, alguns internautas acharam o vídeo fofo, mas outros criticaram a atitude dos pais.

Nas imagens, a pequena aparece um pouco tímida, mas logo se solta e começa a dançar e bater palmas. Lore, então, escreveu: "Um pouco de susto, um pouco de dança, um pouco de palmas kkkk Assim foi o encontro de Lilica com o público do papai dela hoje". "Muito bom", comentou Léo Santana.

Os internautas repercutiram a cena. Teve gente que se encantou. "Gente que fofura", disse uma seguidora. Mas também tiveram críticas. "Como tem coragem de levar bebê pra um lugar assim na madrugada com som tão alto e as pessoas gritando ela tava assustada", escreveu outra internauta.