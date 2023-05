Reprodução/ Instagram MC Loma e Naka se reaproximam

Na última quarta-feira (17), Nakagima postou registros com MC Loma. Os dois estiveram envolvidos em uma polêmica meses atrás, quando Ste Viegas, ex-namorada do ex-DFCE, arrumou uma briga com a funkeira. Após a separação do casal, a cantora e Naka se reaproxiamaram.

Na época, rumores apontaram que Nakagima era o pai de Melanie, filha de MC Loma. Ste Viegas falou, nas redes sociais, que estava cansada de receber mensagem de seguidores pedindo que o surfista assumisse a criança. A influencer, então, pediu um posicionamento da funkeira, afirmando que, sem se pronunciar, Loma estaria concordando com a polêmica e deixando ela e Naka receberem hate.

A funkeira disse que já tinha negado que Naka seria o pai de Melanie e não iria ficar tocando no assunto toda vez que ele aparecesse. Depois de um tempo, o surfista e Ste se separaram e agora Naka mostrou conseguiu retomar a amizade com Loma.

Ele, a funkeira, Mirella Santos e Zinho (namorado da gêmea) estão curtindo dias juntos em e saíram até para surfar em Porto de Galinhas.