Reprodução/ Instagram Domitila se despede de Berlim para voltar ao Brasil

Nesta quinta-feira (18), a ex-BBB Domitila Barros compartilhou, No Instagram, os últimos momentos que teve em Berlim, na Alemanha. A miss morou anos na cidade e agora volta de vez para o Brasil.

"A cidade onde vivi 17 lindos anos da minha vida. As ruas de Mitte com todas suas lembranças, o ponto turístico #fernseherturm com toda suas facetas, o teatro preferido e os museus que tanto amo...Hoje tirei um tempinho para rever e me despedir desses lugares tão cheios de mágica em Berlim", escreveu no post.



Depois de participar do "BBB 22", Domitila deixará de morar na Alemanha se mudará para o Brasil. Nos stories, ela revelou em que cidade irá ficar: "Estava imaginando que moraria no Rio, mas vou morar em São Paulo".