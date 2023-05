Reprodução/ Instagram Stephanie Gomes, de "A Grande Conquista", é filha de Solange Gomes

Após ficar conhecida ao participar da "Banheira do Gugu", quadro do "Domingo Legal", que ficou no ar de 1994 a 2001, a modelo Solange Gomes fez carreira em realities da Record TV, como "A Fazenda 14" e "Ilha Record 2". Agora, a ex-modelo terá uma sucessora nesta área: a filha Stephanie Gomes, que está em "A Grande Conquista", novo programa da emissora. Solange batalhou muito para criar a jovem de 23 anos até que ela chegasse no mundo dos realities. A ex-peoa contou ao iG Gente que teve dificuldades para sustentar a filha sendo mãe solo.

Solange Gomes teve Stephanie com o cantor Waguinho, do grupo "Os Morenos", no ano de 2000. O pai, no entanto, não foi presente na criação da filha e já foi acusado pela ex-Banheira do Gugu de não pagar o valor integral da pensão alimentícia, que deve ser fornecida até a jovem completar 24 anos. O problema é antigo e já deixou as duas em más condições financeiras.

Em uma dessas ocasiões, Solange, que havia posado nua algumas vezes para revistas adultas como a Playboy, repetiu o trabalho para sustentar a filha. "Depois de eu ter a Stephanie, eu fiz só mais uma revista, em 2004. Ela tinha quatro anos e eu precisava de dinheiro naquela época porque eu tinha que pagar a escola dela, ela estava no maternal. Era o que tinha naquele momento com o valor maior... Então, eu fui lá e fiz a revista. Eu posei nua para que a gente tivesse uma tranquilidade financeira durante um tempo e foi o que aconteceu", disse a ex-modelo sobre a época que foi capa da revista "Sexy Premium".



Solange, então, relata que foi muito criticada por ser uma mãe que posou nua e que participou da "Banheira do Gugu". Ela conta que as primeiras críticas vieram quando ela decidiu deixar o "Domingo Legal" para se dedicar à maternidade. "Não foi fácil desde a época da gravidez. Quando eu engravidei, eu estava na Banheira e não foi uma gravidez planejada, aconteceu (..) E as pessoas não acreditavam que eu estava saindo de um programa do SBT para ser mãe, porque eu escolhi ser mãe. Eu preferia ser mãe do que continuar ali. Então, as pessoas acreditaram que eu tava saindo dali porque era vantajoso financeiramente ter a Stephanie. Mas não era nada disso porque eu sempre tive consciência que o pai dela nunca foi um rapaz de grande recursos", relembra.

A ex-modelo ainda conta que sofreu preconceito por trabalhar de biquíni e mostrar o corpo. "No meu caso, na década de 90, eu enfrentei um monte de preconceitos. As coisas não eram como são hoje. Hoje, as coisas estão mais livres, as pessoas ficam no Instagram de biquíni e está tudo certo, fazem um OnlyFans e está tudo certo, ninguém critica. Mas, na minha época, ir para uma banheira de biquíni era o motivo de muita crítica", recorda Solange.

A ex-peoa pontua que tais críticas e a maternidade solo foram essenciais para que ela se tornasse uma pessoa mais "feroz". "Eu precisei me armar para lidar com todas as críticas que recebi (...) Eu fui me tornando essa pessoa que eu sou hoje porque eu precisei. Tudo eu fazia sozinha, como as coisas de casa e criar uma filha".

Distância do pai com Stephanie

Solange Gomes afirma que, como cuidou da filha sozinha desde o começo, se acostumou com a vida de mãe solo. No entanto, ela conta que a ausência de Waguinho é sentida por Stephanie: "Eu fico triste pela minha filha, porque eu sinto que ela gostaria de uma aproximação com o pai dela e, infelizmente, não acontece. Ela é uma pessoa tão maravilhosa, eu acho que, realmente, quem perde é ele".

Ter uma filha em um reality

Solange, que fez carreira em realities, ainda fala de como é estar do outro lado e ter uma familiar, no caso a própria filha, em "A Grande Conquista". Ela conta que não pediu para que a Record convidasse Stephanie e que as duas foram pegas de surpresa. "A gente nunca imaginou isso. Em janeiro, ligaram para ela, aí ela achou que era para falar de mim. Quando viu que era para ela, levou um susto. E eu falei, de imediato, para ela ir pelo cachê, pelo prêmio. A Stephanie está focada lá nos prêmios, ela nunca teve pretensão artística", conta a ex-peoa. Segundo Solange, a filha é graduanda em biomedicina e não conseguia arranjar emprego dentro e fora da área dela.

A ex-modelo, porém, afirma que "como mãe" fica preocupada com a participação da filha em "A Grande Conquista": "Eu tenho uma preocupação porque ela, de repente, pode acreditar em pessoas que não merecem".

Mesmo assim, Solange tenta deixar o medo de lado e apoiar a filha. Ela até deu dicas de como Stephanie deve agir no programa. "Diferente de mim, ela tem que fazer alianças. Eu acho que ter aliados é legal no jogo. Eu tinha uma mania, que não é bacana, de querer jogar sozinha, só que dói muito, você vai muito para berlinda. Em 'A Fazenda', eu fui para seis roças. Na ilha, eu levava muitos votos. A gente pode até sair vitoriosa, mas é sofrido".

Esperançosa, a ex-Ilha Record acha que a filha vai fazer diferente dela e surpreender o público ao mostrar como, de fato, é ser criada por Solange Gomes. Muitos telespectadores esperam que a jovem repita o comportamento da mãe e seja explosiva e sem papas na língua. "Ela tem ensinamentos de integridade, fidelidade e caráter. Ela é uma menina muito regrada nas coisas, fiel às pessoas, muito ponderada, objetiva e observadora", diz Solange sobre Stephanie.

Mas a ex-peoa afirmou que algumas semelhanças também devem aparecer e mostrar a relação de cumplicidade entre as duas: "Tem uma coisa, se alguém mexer com ela ou comigo lá dentro, a Stephanie não vai ficar calada".

