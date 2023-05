Reprodução/ Instagram Rodrigo Calazans posta fotos do casamento com Isabella Scherer

Na última terça-feira (16), Rodrigo Calazans publicou fotos do casamentos com Isabella Scherer, que aconteceu na última sexta-feira (12) em São Paulo. A cerimônia teve a presneça da família e amigos famosos do casal.

"Pequeno casamento. Decidido em cima da hora, mas com muito amor", escreveu Rodrigo. "Meu pequeno grande amor", escreveu Isabella no post.

A atriz Giovanna Grigio esteve na cerimônia e também postou fotos do evento. Ela foi a surtuda que pegou o buquê da noiva. Giovanna e Isabella estiveram no elenco de 'Malhação: Viva a Diferença".

"Meus amigos casaram, e comemoram o amor deles. E eu compartilho o meu amor por eles! De brinde ainda tive a honra de pegar o buquê mais cobiçado do ano. Se eu receber um décimo do amor que ronda essa família linda, eu vou ser abençoada pra sempre!", escreveu Grigio.





Isabella e Rodrigo estão juntos desde 2020 e são pai de Mel e Bento, de oito meses.

