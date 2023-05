Reprodução/Instagram Britney Spears não quer mais fazer turnês após traumas

Britney Spears não deve subir aos palcos pelo mundo tão cedo, mas seguirá lançando novas músicas.

De acordo com uma fonte próxima, a cantora não pretende encarrar a sequência de apresentações novamente após todos esses anos de carreira.





"Britney está traumatizada com as turnês. Por tantos anos, ela recebeu itinerários cansativos e foi obrigada a se apresentar – mesmo antes de sua tutela", disse a fonte ao Page Six.

O ponto final dos shows aconteceu em 2018 "quando sua residência em Las Vegas finalmente acabou, mas sua equipe decidiu seguir em uma turnê internacional" com mais de 30 shows nos Estados Unidos e Europa.

"Ela precisava desesperadamente de uma pausa depois de quatro anos em Las Vegas e não conseguiu. E então eles tiveram a coragem de anunciar uma segunda residência em Las Vegas logo depois", comentou a fonte.

Ainda de acordo com a fonte, Britney ainda vai lançar músicas novas para os fãs. "Ela ainda adora dançar e fazer música. Ela falou sobre gravar novamente e recebeu muitas ofertas, algumas das quais ela recusou, mas é tudo uma questão de tempo e escolha dos projetos certos. Ela é esperta assim. A beleza de Britney estar livre novamente é que ela pode dar as ordens pela primeira vez em muito tempo, e ela fará isso em seu próprio ritmo", completou.

