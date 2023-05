Reprodução Viih Tube comenta comoção pública após rejeição: 'Não esperava'

A influenciadora Vitória Di Felice, mais conhecida como Viih Tube, já passou por altos e baixos na carreira em relação ao público. Em 2021, quando participou do reality Big Brother Brasil, ela entrou para o top 3 de maiores rejeições do programa. Naquela edição, a influenciadora foi eliminada com 96,69% dos votos.

Dois anos após o programa, o cenário é completamente diferente. Viih Tube entra na lista de maiores influenciadoras do Brasil, colecionando 28,6 milhões de seguidores no Instagram. Na aba de comentários, a relação com o público fica ainda mais surpreendente, com diversos elogios direcionados para a ex-BBB.





E como ela conseguiu reverter o cancelamento? Se mostrando sem filtro com a nova fase da vida dela, a maternidade. "Não esperava receber tanto amor, tanta mensagem de carinho e energias positivas. Cada vez mais sinto que fiz a escolha certa de compartilhar tudo de forma tão real", declara Viih Tube.

A jornada começou em setembro de 2022, quando ela anunciou estar grávida de um bebê, fruto da relação com o influenciador Eliezer. Desde então, ela compartilhou com os seguidores todas as fases da gestação, inclusive as desconfortáveis.

"Estou recebendo mensagens de amor, mas principalmente sobre a importância de compartilhar minha maternidade dessa forma. Acho importante a troca de vivências".



No mundo da internet, não é raro encontrar famosas que um dia após o parto já estão completamente transformadas. Em milhares de perfis é vendido aos usuários a irrealidade da gestação perfeita. O que fica escondido é uma série de fatores genéticos e financeiros que colaboram para essa ilusão.

Indo na contramão da maioria, Viih Tube ganhou destaque mostrando as cicatrizes do processo e garantindo identificação com milhares de mulheres que passaram a ser seguidoras dela.

"Decidi compartilhar a maternidade como um todo, com o lado desafiador também, porque eu senti falta durante o meu processo e, mesmo que eu tenha alguns privilégios que poderiam 'mascarar' isso, eu não estaria sendo verdadeira comigo e nem com as pessoas que me seguem", explica.



é admirável a forma como a viih tube tem compartilhado a sua experiência com a maternidade... em uma fase em que as influenciadoras se importam tanto com aparência e fugindo do real ela tem mostrado todas as mudanças verdadeiras do corpo, da vida e acontecimentos https://t.co/Nq9bUtPtkr — laurão (@lauraolopes) May 11, 2023





A pequena Lua Di Felice chegou aos braços de Viih Tube e Eliezer após 39 semanas de gestação, no dia 9 de abril, num domingo de Páscoa. Entretanto, o anúncio público só foi realizado 4 dias após o nascimento da pequena.

A decisão do casal já havia sido exposta antes do nascimento. O conflito que pairava envolvia manter a privacidade da criança e preservar ela de possíveis comentários maldosos. Aos poucos, Viih Tube e Eliezer se tranquilizaram com a exposição e o apoio do público. Apesar disso, o rostinho da bebê só viria ser exposto quase um mês após o parto.

"Desde quando contei sobre a minha vontade de compartilhar os momentos da maternidade e da Lua, do meu jeito e no meu tempo, fui bastante respeitada. A Lua nasceu e tudo que dividimos com o público e com a internet em geral é de forma que estamos confortáveis e seguros. Estamos respeitando o nosso tempo como família e com o nosso coração".





A influenciadora revela que os momentos com a filha têm sido mágicos. "Não tenho palavras para descrever como é ser mãe da Lua, é um sentimento que nunca vivi antes. Cada dia aprendo mais com ela, mesmo sendo tão pequenininha".

No Instagram e YouTube, Vitória também relatou algumas dificuldades com a amamentação da filha, um dos motivos que a levou a preservar o próprio emocional, para não interferir na produção de leite. Apesar disso, ela mostrou o esforço para superar as complicações, como o auxílio de terapias e estímulos.

"Eu me preparei muito para esse momento, principalmente de forma psicológica, sabia que contratempos iam aparecer e que eu iria me ajustar da melhor forma possível. Sendo aberta para aprender com ela e com as demandas dela", reflete.

Aos 22 anos, Viih Tube vive a primeira comemoração de dia das mães. Para ela, o clichê de só entender a dimensão do afeto materno quando se torna mãe faz sentido.

"Vejo algumas atitudes da minha mãe na minha criação, tipo extremos cuidados e broncas que não entendia e que agora estou começando super a entender", relata, rindo.

A relação com Viviane Tube, como é chamada a mãe da influenciadora, também foi beneficiada. Com o nascimento da neta, Viviane passou uma temporada de 20 dias auxiliando a filha e o genro Eliezer. "Aprendi muito!", enfatiza Vitória.

"A relação com a minha mãe sempre foi de parceria, melhor amiga mesmo. E sempre tive o desejo de ter essa relação com a minha filha. Quero ser para Lua tudo que minha mãe sempre foi para mim", completa a influenciadora.