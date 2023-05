Reprodução: Flipar Nos últimos anos, enquanto tratava da doença, Rita Lee viveu em um sítio no interior de São Paulo com a família. Ela e Roberto tiveram três filhos juntos: Beto, João e Antônio.

Neste domingo (14), é comemorado o Dia das Mães e os filhos de Rita Lee, Antônio, João e Beto, decidiram homenagear a cantora. A artista morreu no último dia 08 após lutar contra um câncer no pulmão e deixou saudades nos três filhos, que fizeram depoimentos emocionantes.

João Lee, o caçula, relembrou de quando decidiu voltar para a casa dos pais. O músico se mudou, na época em que a mãe descobriu que estava com câncer, para ajudar nos cuidados com a artista.

"Um dos momentos que guardarei no meu coração para sempre foi quando, toda noite, colocava minha mãe para dormir. A dinâmica era sempre a mesma: todos íamos juntos para o quarto dela, esperávamos enquanto ela colocava pijama, escovava os dentes, tomava seus remédios e deitava na cama. Meus pais então faziam uma oração e no final eu ficava sozinha com ela no quarto, deitados na cama e olhando para o teto todo cheio de estrelinhas que brilham no escuro. Conversávamos até que ela pegasse no sono. Só então eu me levantava, dava a volta na cama, dava um beijinho na sua testa e falava bem baixinho no seu ouvido: “boa noite, te amo mãe”. Perdi a conta de quantas vezes falei que a amava nesses últimos anos. Continuei falando até seu último suspiro. Queria poder falar mais um monte de vezes hoje. Te amo mãe, onde quer que você esteja, para sempre! Feliz dia das mães", escreveu ele. No post, João ainda compartilhou um vídeo de Rita Lee mais nova.





Beto, o filho do meio, postou uma foto antiga com a mãe e escreveu: "Atravessando o universo, no infinito do espaço e do tempo, eu vou te ver de novo".





Já Antônio, o mais velho, compatilhou uma mémoria que tem com Rita e o filho dele. Ele conta de quando a cantora deu um autógrafo para o neto. "Um dia, enquanto visitava ela no hospital com meu filho Arthur, de 5 anos, o assunto [autógrafo] veio à tona. Eu comentei que a vovó Rita tinha um autógrafo muito legal, com desenho de disco voador e tudo! Ele ficou animado: "Eu quero um autógrafo da vovó Rita!" E ela, claro, não negou. Coloquei no colo dela um papel e uma caneta. As mãos estavam fracas, o punho já não tinha a mesma flexibilidade de antes. Mas ela se lançou no desafio", disse Antônio.

Ele ainda relatou que a mãe não estava conseguindo terminar alguns desenhos do autógrafo: "Não satisfeita com o disco, tentou desenhar outro mais para a direita, só para provar a si mesma que conseguia fazer um melhor. Até que desabafou: "a mão não tá indo, saco!".

Antônio, então, completou: "São mais de 50 anos dessa troca entre ídolo e fã. Foram milhares de vezes repetindo esse mesmo gesto. Milhares de folhas de papel espalhadas por aí que marcam um momento em que ela esteve presente. E sem saber que aquela seria a última vez, foi lá e assinou seu nome tão lindo. Dedicado a um grande fã que vai sentir muitas saudades da vovó.Feliz dia das Mães mais dolorido do mundo, Mãezinha".





