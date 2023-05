Reprodução/ Instagram/ Record Jenny é criticada ao anunciar morte de ex de Gretchen com indireta

Neste sábado (13), foi anunciado que Carlos Marques morreu, aos 60 anos, após lutar contra uma leucemia. Jenny Miranda, filha da cantora, fez uma declaração para o padrasto, mas foi criticada pela web por chamar a dançarina de "ex-mãe".

"Descanse em paz, Carlos Marques! Você foi para mim o pai que eu nunca tive.

Para quem não teve o prazer de conhecê-lo, Carlos foi casado por 7 anos com a minha ex-mãe, que todos já sabem quem é. Enfim, Nunca vou esquecer de tudo que me ensinou e de todos os momentos que eu e meus filhos estivemos com você! Um dia vamos nos encontrar. Agora você está juntinho dos bons", disse Jenny.

Internautas criticaram a forma que Jenny se referiu a Gretchen. "A ex mãe que ela quis dizer é a adotiva dela a Gretchen... Não existe ex mãe mas já que a adotiva a renegou não vejo o pq dela não chamar assim!", disse uma seguidora. Outra escreveu: "Se é um momento de deixar brigas e picuinhas então porque ex mãe? E existe ex mãe? O ex mãe foi mais pesado que a morte de quem partiu aqui da terra".





Fábio Gontijo, o marido de Jenny Miranda, defendeu a esposa nos stories. Ele disse que teve que tirar o celular da filha de Gretchen e levá-la ao banho para ela se acalmar.

"Ela já está com depressão, recebendo umas mensagens que eu estou até tremendo, não consigo nem segurar o celular. Ela está de luto e vocês estão postando um monte de merda", afirmou ele.

Fábio ainda explicou que Jenny usou o termo 'ex-mãe' porque é proibida judicialmente de falar o nome de Gretchen. Em 2022, a cantora cancelou o processo de adoção legal de Jenny.

Após a publicação ser criticada pela web, Gretchen compartilhou uma mensagem irônica nas redes scoais. "Tem gente que não perde uma oportunidade de aparecer, até em momentos que não deveria", escreveu ela.

