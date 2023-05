Reprodução/ Instagram Larissa ganha festa surpresa de Fred com presença de ex-BBBs

Larissa Santos, do "BBB 23", completará 25 anos de idade no próximo domingo (14), e ganhou uma festa de aniversário de surpresa de Fred, com quem vive um affair desde o reality, na noite de sexta-feira (13). O evento ainda teve a presença de outros ex-BBBs.

"Ganhei uma festa surpresa. To em choque", escreveu ela ao mostrar o vídeo de sua reação ao abrir a porta e ser recebida com parabéns e uma chuva de papel picado. "Estou feliz demais. Achei que não ia fazer nada de anoversário e o povo fez uma festa pra mim. Coisa mais linda. Cheia de coisas que eu gosto", disse ela na web.



Amanda foi a única ex-BBB, além de Fred, que compareceu na festa. Bruna Griphao e Aline Wirley fizeram uma chamda de vídeo para Larissa.

Larissa ganhou uma festa de aniversário surpresa do Fred pic.twitter.com/IBn8IwJuTc — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 13, 2023