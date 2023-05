Reprodução/Instagram - 31.03.2023 Jojo Todynho se pronuncia após boatos de novo romance: 'Bom e gostoso'

A empresária e influenciadora Jojo Todynho parece preferir manter a vida pessoal longe dos holofotes. Após surgir um boato de que Jojo estaria namorando novamente, a influenciadora compartilhou uma mensagem enigmática com os seguidores nesta quinta-feira (11).



No perfil do Instagram, Jojo repostou uma frase que critica a superexposição: "Evite falar do seu relacionamento, do seu trabalho, do seu progresso. Se está dando certo, agradeça. Nem todo mundo quer te ver feliz".

Na mesma publicação, a influenciadora adicionou: "Comigo só funciona se for na base da porrada mesmo... Só vai saber da minha vida, o que eu quiser falar. É muito bom e gostoso viver e conquistar em off, quietinha para morrer velhinha".

O último relacionamento de Jojo Todynho foi marcado por polêmicas. Ela e o militar Lucas Souza se casaram em menos de um ano de namoro e chegaram a romper a relação mais de uma vez. O término foi conturbado, fazendo com que o ex-casal se alfinetasse nas redes sociais e publicamente.

"Se não gostavam da Jojo de antes, irão odiar a Jordana de agora...", finalizou Jojo Todynho.