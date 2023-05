Reprodução / Instagram Filha de Paul Walker entra para a ‘família’ de ‘Velozes e Furiosos’

Meadow Walker, filha do saudoso ator Paul Walker, compartilhou uma novidade com os seguidores do Instagram nesta quinta-feira (11). A modelo anunciou que fará uma participação especial no próximo filme da saga ‘Velozes e Furiosos’ e afirmou que honrará o legado do pai.

Paul morreu tragicamente em um acidente de carro em 2013, quando Meadow tinha apenas 15 anos.





Meadow publicou uma foto da câmera filmando uma das cenas, e falou sobre a importância da franquia na vida: “O primeiro filme foi lançado quando eu tinha um ano de idade! Eu cresci no set assistindo meu pai, Vin, Jordana, Michelle, Ludacris e os outros nas telas”.

Os fãs ficaram emocionados com a notícia. “Graças a Paul Walker, todos nós nos tornamos amantes de carros e de Velozes e Furiosos... Paul está tão orgulhoso de você, Meadow”, escreveu um seguidor. “Tenho certeza que ele está super orgulhoso de você e nós também. Nós te amamos muito”, comemorou outro.

Meadow foi levada ao altar por Vin Diesel, que era grande amigo de Paul, quando se casou com o ator Louis Thornton-Allan em 2021.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.