Cauã Reymond comenta boato de affair com Sabrina Sato: 'Não vou mudar'

Recém-solteiros, o ator Cauã Reymond e a apresentadora Sabrina Sato foram alvos de rumores de um possível romance. Nesta quinta-feira (11), o intérprete de Caio em "Terra e Paixão" esclareceu o boato e comentou as trocas de interações públicas entre ele e outras famosas.

Cauã Reymond, que anunciou o término com Mariana Goldfarb recentemente, virou alvo de especulações por curtir publicações de Sabrina Sato, que também está solteira após o término do noivado com Duda Nagle.

"Toda hora falam que eu encontrei uma pessoa. Realmente não vou mudar os meus hábitos, as pessoas que eu já admirava e gosto de curtir, eu não vou deixar de curtir. Você começa a viver em uma prisão, é muito perigoso. Eu já curtia fotos da Grazi [Massafera], da Sabrina. A Letícia Laranja, minha colega, também já curtia, como eu curto de várias outras pessoas", explicou, ao programa Fofocalizando do SBT.

Além disso, o novo solteiro afirmou não estar com tempo para novas conexões românticas. "Eu trabalho tanto. Eu estou tentando encontrar tempo para malhar. Esse fim de semana eu namorei minha filha, foi uma delícia, fomos fazer compras. Eu estou ficando com amigos, e realmente estou focado no trabalho", alegou o ator, que estreou em "Terra e Paixão" nesta última segunda-feira (8).