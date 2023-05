Reprodução / Instagram 11.05.2023 Angélica

Angélica surpreendeu os seguidores nas redes sociais nesta terça-feira (11) com um vídeo de yoga impressionante. A apresentadora, em um conjuntinho de moletom confortável, exibiu habilidades em posições desafiadoras sem maquiagem e com cabelos loiros naturais.

“Cuidando da saúde física e mental”, escreveu a apresentadora na legenda da postagem. A publicação ainda contou com uma pequena homenagem à falecida Rita Lee, colocando a música "Saúde" de fundo.





Os fãs da famosa ficaram impressionados e elogiaram a beleza e habilidade dela nos comentários da postagem.

“Que linda você e que lindo esse lugar!”, escreveu a atriz Isabel Teixeira. “Adorei Angel sua homenagem a nossa querida e inesquecível Rita Lee”, comentou um fã.





