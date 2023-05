Reprodução Fãs de Rita Lee cumprem 'profecia' na fila do velório

Os fãs da cantora Rita Lee encontraram mais uma maneira de homenagear a artista nesta quarta-feira (10), durante o velório que acontece no Planetário do Ibirapuera. Os admiradores da paulistana entoaram os versos de 'Ovelha Negra' enquanto aguardavam na fila de entrada para se despedir da cantora.

A cantoria dos fãs faz referência a biografia de Rita Lee, publicada em 2016. No livro, a cantora profecia como seria a reação do público ao saber de sua morte.

“Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá, colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída”, imaginou a artista.

"Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão ‘Ovelha negra’, as TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha do obituário de algumas revistas há de sair.”

















A cantora Rita Lee morreu na segunda-feira (8), aos 75 anos. Ícone da música brasileira, ela deixa o marido, Roberto de Carvalho e os três filhos.

A artista descobriu um câncer de pulmão em maio de 2021 e passou por sessões de imuno e radioterapia na lutra contra o tumor. O tratamento teve êxito e, em abril de 2022, ela anunciou que estava curada da doença, após alcançar o estado de remissão. A cantora não tornou público o estado de saúde mais recente.

Rita Lee Jones de Carvalho nasceu em 1947, em São Paulo (SP), filha de descendentes de imigrantes norte-americanos e italianos. Criada no bairro da Vila Mariana, na Zona Sul da cidade, deu os primeiros passos da carreira musical no rock, integrando a banda Os Mutantes com Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, entre 1966 e 1972.